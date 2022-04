Trabalhador morre imprensado após caminhão com tomates capotar em Minas

Corpo de Bombeiros utilizou equipamentos de desencarceramento para remover o corpo do motorista de 31 anos, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

O Corpo de Bombeiros informou, nesta quarta-feira (27/4), que um trabalhador de 31 anos morreu preso às ferragens após o caminhão que ele conduzia capotar na MGC-354, entre os municípios de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, e Presidente Olegário, no Noroeste do estado.

Segundo a corporação, o acidente aconteceu no fim da tarde de terça-feira (26/4), quando o homem perdeu o controle da direção, e o veículo capotou na altura do km 165 da rodovia. A morte foi constatada ainda no local pelos militares.

O veículo havia sido abastecido com uma carga de tomates na zona rural de Presidente Olegário e tinha como destino final Araguari, sua cidade de origem.

Após virar na pista, o caminhão foi arrastado por vários metros e parou no acostamento. Com isso, praticamente toda a carga ficou espalhada às margens da rodovia.

Carga de tomates ficou espalhada às margens da MGC-354 após caminhão capotar na rodovia (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

As equipes aguardaram o trabalho pericial da Polícia Civil e, posteriormente, utilizaram equipamentos de desencarceramento para remover o corpo, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

À reportagem, o Corpo de Bombeiros disse que não foi necessária a interdição da via. “Houve apenas a sinalização preventiva de segurança e a orientação gestual de um militar da PM para redução da velocidade”, disse a corporação.