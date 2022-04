PM é acusado de agredir mulher em Mariana; veja o vídeo

Policial armado discute com dois homens que se aproximaram do casal (foto: Reprodução)

Um policial militar foi flagrado agredindo a companheira no meio da rua na cidade de Mariana, na Região Central de Minas Gerais. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o homem armado puxando o braço da mulher, que está caída na calçada. O caso aconteceu na última sexta-feira (22).No vídeo, é possível ver o policial discutindo com dois homens que se aproximaram do casal. Em nota, o 52º batalhão da Polícia Militar, responsável pela região, disse que abriu processo administrativo para apurar o fato, contudo, não informou se o militar foi afastado das atividades.Segundo informações da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o casal já foi identificado e será intimado para prestar esclarecimentos. Também será apurado se a vítima possui alguma lesão corporal passível de exame de corpo de delito. A PCMG informou, ainda, que instaurou um Inquérito Policial para apurar os fatos.