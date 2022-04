Vídeo: laboratório no Bairro Mangabeiras pega fogo na manhã deste domingo

Laboratório na Praça da Bandeira, no Mangabeiras, pega fogo (foto: Reprodução/Internet) Um laboratório do grupo Hermes Pardini, localizado na Praça da Bandeira, na região do bairro Mangabeiras, Centro-Sul de BH, sofreu um princípio de incêndio, no início da manhã deste domingo (24/4).

INCÊNDIO



De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a ocorrência teve início por volta das 6h20. Havia informações de que teria ocorrido um curto-circuito na fachada do laboratório, o que causou fogo e uma fumaça escura.

Ainda segundo o CBMMG, o incêndio da rede elétrica teria se propagado para edificação.





Algumas janelas foram atingidas e estouraram no 1º andar, mas as chamas só se limitaram à fachada do edifício.





O incêndio foi debelado com 600 litros de água. Não foi relatado ter havido danos estruturais.