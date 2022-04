Homem é indiciado por violência doméstica contra britânica em Minas

O homem foi indiciado por violência psicológica e lesão corporal (foto: Polícia Civil/Divulgação)

Um homem de 41 anos, natural de Alagoas, foi indiciado por violência psicológica e lesão corporal, em Cordisburgo, na Região Central do estado. Os crimes foram cometidos contra a companheira, uma cidadã do Reino Unido, de 52 anos.

O casal se conheceu há três anos e morava, desde fevereiro, no povoado de São Tomé, na zona rural da cidade. Sem acesso a serviço de telefonia, já que o homem teria quebrado o telefone dela, a mulher conseguiu um celular, que, apesar de não completar as ligações, conectava-se à rede wi-fi da residência, meio pelo qual ela conseguiu enviar as mensagens.

Em inglês, já que não se comunica em português, a mulher se identificou como cidadã britânica e contou estar morando em uma fazenda, sem saber indicar o endereço exato. Por meio de levantamentos e da troca de informações entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, o casal foi localizado e encaminhado à Delegacia de Plantão em Sete Lagoas, também na Região Central do estado.

Relação abusiva

De acordo com a Polícia Civil, o casal teria se conhecido por meio de uma rede social. Depois de alguns meses morando em São Paulo, os dois resolveram se mudar para o Reino Unido, onde viveram por dois anos. Em fevereiro deste ano, o casal voltou para o Brasil e escolheram o interior de Minas Gerais para morar.

No entanto, ela decidiu retornar para o Reino Unido, o que não era aceito pelo homem. Com a ajuda de amigos britânicos, ela conseguiu comprar uma passagem aérea, porém o investigado se negava a prestar auxílio à vítima, que, além de estar na zona rural, não se comunicava em português nem tinha moedas do país.

A mulher conta ainda que já havia sido vítima de violência doméstica por parte do companheiro, com agressões física e psicológica, mas não chegou a fazer nenhuma denúncia.

Após a formalização dos procedimentos policiais, a vítima conseguiu chegar ao aeroporto e retornar para o Reino Unido. As investigações prosseguiram, culminando no indiciamento do suspeito. O inquérito foi remetido à Justiça.