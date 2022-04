Reajuste retroativo será pago a servidores de MG em junho

Valores do reajuste salarial serão pagos em junho para servidores do Estado (foto: Reprodução/Agência Minas)

Os servidores públicos estaduais de Minas Gerais irão receber os valores retroativos da recomposição inflacionária de 10,06%, correspondentes aos meses de janeiro a março de 2022, em junho deste ano. O pagamento do retroativo será feito junto com a folha de maio, depositada aos servidores no quinto dia útil de junho.

Forças de segurança

Além dos valores retroativos a serem recebidos em junho, os servidores recebem na folha de pagamento de abril, que é paga em maio, a recomposição salarial incorporada aos vencimentos. O aumento inclui todos os servidores ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo. O impacto financeiro do reajuste, incluindo os retroativos, é de mais de R$ 4,5 bilhões por ano.

Para os servidores das forças de segurança, as duas primeiras parcelas de cerca de R$ 2 mil para abono fardamento ou auxílio vestimenta, referentes a fevereiro e maio, conforme previsto na lei, serão pagas em maio. Ao todo, serão quatro parcelas ao longo do ano, totalizando aproximadamente R$ 8 mil deste benefício.

A ajuda de custo dos servidores também foi reajustada pelo Governo de Minas, conforme resolução publicada em fevereiro deste ano, e já é aplicada desde março. Desta forma, os servidores que recebiam R$ 47 passaram a receber R$ 75 mensalmente.

Na Assembleia

O projeto de reajuste dos servidores foi encaminhado à Assembleia com a previsão de aumento de 10,06%. Posteriormente, no dia 30/03, os deputados propuseram ampliar os reajustes para servidores da Educação, Segurança e Saúde.

No entanto, o governador Romeu Zema, porém, vetou as alterações propostas pelos deputados, fazendo valer apenas o reajuste inicial de 10,06%.