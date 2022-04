Mulheres tentam entrar em presídio com droga e celulares escondidos no ânus

Foram descobertos dois celulares, um carregador e cerca de 45 gramas de maconha (foto: Divulgação/Polícia Penal)



Duas mulheres foram presas tentando entrar com celulares e uma porção de drogas escondidos em seus ânus na penitenciária de Patrocínio, no Alto Paranaíba. Ambas foram descobertas ao passar pelo verficação do equipamento conhecido como body scan.



Questionada sobre o que era aquilo, a mulher confessou que tentava entrar com os celulares para entregar ao namorado, que está preso no pavilhão 3 da unidade.



Pouco tempo depois, outra visitante, de 27, também foi identificada pelo body scan com cerca de 45 gramas de substância semelhante a maconha escondida na região anal. Ela também fez cadastro como companheira de um preso, desta vez do pavilhão 2 da penitenciária.



Tanto a droga quanto os celulares foram retirados dos corpos das mulheres e ela foram levadas para a delegacia da Polícia Civil de Patrocínio.