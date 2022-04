PM flagra quarta extração ilegal de minério de ferro em Brumadinho

Trator escavadeira apreendido pela Polícia Militar em Brumadinho (foto: PMMG)

Mais um flagrante de extração ilegal de minério de ferro foi feita, agora pela Polícia Militar, através do Batalhão de Defesa do Meio Ambiente, na cidade de Brumadinho. Além desse flagrante, os militares encontraram também drogas. Esta foi a segunda autuação deste tipo de crime em dois dias, e a quarta em um mês. As outras três foram feitas pela Polícia Federal.A atividade ilegal foi descoberta a partir de uma denúncia recebia pelo Batalhão de Meio Ambiente, de Nova Lima. Ao chegarem ao local, os policiais comprovaram a extração do material mineral ilegalmente. Havia maquinário utilizado na supressão de vegetação nativa e a extração da canga de minério. Um caminhão e uma retroescavadeira foram apreendidos.

Durante a abordagem, os policiais solicitaram a documentação referente à atividade mineral, mas ela não existia. No Boletim de Ocorrência da PM consta que a extração era feita sem autorização ambiental, além de ser uma atividade potencialmente poluidora. Outro crime cometido no local foi o de exploração de vegetação em unidade de conservação sem autorização.

No local, a PM encontrou ainda pinos de cocaína. Também foram apreendidos talões de cheque, blocos de anotação e dois automóveis.