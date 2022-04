Criminosos invadem delegacia da Polícia Civil e roubam 20 armas em Rio Novo

Delegacia de Rio Novo (foto: Reprodução: TV Integração)



Dois jovens, ambos de 19 anos, e um homem, de 27, foram presos no fim da tarde dessa segunda-feira (11/4) sob suspeita de invadirem a 10ª Delegacia de Polícia Civil, em Rio Novo, na Zona da Mata mineira, e roubarem 20 armas. No entanto, sete delas, que são longas, já foram recuperadas. Dois adolescentes de 17 anos também foram apreendidos. A suspeita é de que a invasão tenha sido uma represália contra ações policiais de combate à criminalidade na região.

Durante a ação criminosa, que aconteceu na madrugada de domingo (10/4), os bandidos destruíram vários documentos e ainda deixaram mensagens com ameaças às forças de segurança da cidade. As autoridades encontraram um basculante quebrado, indicando que os suspeitos tenham utilizado esse local para entrar na delegacia.





Nesta quarta-feira (12/4), as buscas prosseguem com o objetivo de recuperar as outras 13 armas curtas – que, conforme o delegado da unidade, Guttemberg Souza Filho, foram apreendidas em operações policiais na zona rural da cidade.





“É importante destacar que nenhum armamento utilizado pela Polícia Civil foi roubado. Todas as armas levadas são fruto de apreensões e aguardam a ordem judicial para que sejam destruídas”, detalhou à reportagem. "Eram armas apreendidas na zona rural e muitas podem nem ter mais eficácia, porque eram antigas, usadas em caça, além das armas curtas, como revólver e garruchas", afirmou.

A localização em menos de 24 horas de parte do material roubado, bem como as prisões e apreensões, aconteceram após uma força-tarefa que reuniu policiais civis e militares do município mineiro e de Juiz de Fora – cidade a cerca de 50 km de Rio Novo.





Inclusive, um dos indivíduos presos nessa segunda-feira era foragido da Justiça. Segundo o delegado, havia um mandado de prisão em aberto contra ele por tráfico de drogas. “Além das prisões, apreendemos uma motocicleta e um automóvel utilizados pelos criminosos durante a fuga”, acrescentou o delegado.





Possível represália contra ações policiais de combate à criminalidade

Para o titular da 10ª DP do município, a suspeita é de que a invasão à unidade policial seja uma represália contra as operações de combate à criminalidade na região.



Delegado de Rio Novo, Guttemberg Souza Filho, à direita (foto: Divulgação/PCMG)





“Nos últimos meses, cumprimos 40 mandados de prisão preventiva e outros 32 de prisão temporária. Em um curto período, já indiciamos 116 pessoas que mantinham ligações com o crime organizado, praticando, entre outros delitos, tráfico de drogas, estelionato e roubo”, pontuou.





"Nossas ações incomodaram algumas facções e quadrilhas de drogas na região, porque foram deixadas ameaças às forças de segurança por meio de recados de provocação e intimidação, tática bem típica de organizações criminosas", finalizou o delegado.