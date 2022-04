MP pede arquivamento de caso de agressão em curso da PM

AM

Nas imagens, é possível ver quando um dos policiais é agredido por outro com um forte tapa, que foi capaz de o derrubar no chão (foto: Redes Sociais/Reprodução) O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) pediu, na sexta-feira (8/4), o arquivamento do caso de agressões a militares durante um curso do Batalhão Rotam da Polícia Militar em Belo Horizonte.

Vídeos que viralizaram nas redes sociais mostram dois homens se encarando por alguns segundos, enquanto outros militares observam a cena. Em seguida, um deles dá um forte tapa no rosto do outro, que cai no chão e é amparado pelos colegas.





O pedido do MP contraria a decisão do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais que, na quinta-feira (7/4), optou por remeter os autos ao Procurador-Geral de Justiça.





O encarregado pelo Inquérito Policial Militar (IPM) indiciou um 1º tenente e um cabo pela prática do Artigo 209 (ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem) do Código Penal Militar.





O indiciamento foi homologado pelo Comandante do Batalhão Rotam pelos fatos mostrados em um dos vídeos que circularam pelas redes sociais.