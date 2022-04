Idosa de 91 anos morre e duas pessoas ficam feridas após colisão em Minas

Acidente aconteceu na altura do km 70 da MGC-383, perto de Lagoa Dourada, no início da tarde de domingo (3/4) (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Uma idosa de 91 anos morreu e outras duas pessoas ficaram feridas após o carro no qual elas estavam colidir contra um caminhão na MGC-383, perto de Lagoa Dourada, na região mineira do Campo das Vertentes.

O veículo de carga, que transportava toras de madeira, vinha no sentido contrário quando colidiu com um Jeep Renegade. Além da idosa, que veio a óbito no local, um homem e uma mulher, ambos de 72 anos, ficaram presos às ferragens, sendo necessário o uso de equipamento hidráulico desencarcerador para resgatá-los.

Logo, os bombeiros cortaram a lataria, possibilitando o acesso da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao interior do carro.

Segundo os militares, a suspeita é de que o idoso sobrevivente tenha lesionado a coluna. Já a mulher que o acompanhava teria sofrido trauma no crânio. Eles foram encaminhados para atendimento médico no município de São João del-Rei.



O motorista do caminhão não ficou ferido, apesar do veículo ter tombado na pista.

Motorista do caminhão não ficou ferido, apesar de o veículo ter tombado na pista (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Conforme as imagens disponibilizadas pelos militares da corporação, o trecho onde aconteceu a batida é sinalizado na via com faixa contínua dupla – sendo, portanto, proibida a ultrapassagem em ambos os sentidos. As causas da colisão, no entanto, ainda não foram esclarecidas.

“Devido ao estado do carro, dá pra imaginar a força do impacto. No entanto, somente o laudo pericial poderá dizer o que de fato aconteceu”, disse a corporação, em nota.

A rodovia permaneceu interditada durante toda a tarde até que o caminhão e carga fossem retirados do local.