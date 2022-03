Celebrações centenárias voltam a ser realizadas com presença de fiéis em MG

A Semana Santa é realizada há mais de 100 anos em Itapecerica (foto: Mardem Mendonça/Prefeitura de Itapecerica)

Cidade onde a fé ilumina a cultura, Itapecerica, no Centro-Oeste de Minas, retoma as celebrações religiosas com presença de fiéis. Depois de dois anos, o tradicional Setenário das Dores, que começa neste domingo (3/4), poderá, novamente, receber o público para expressar a devoção.



A Semana Santa, maior evento religioso do pequeno município que fica a 180 km de Belo Horizonte, também volta a ser promovida nos moldes tradicionais, com os cortejos que atrai milhares de fiéis.

"O povo participa de forma muito intensa", destaca o administrador paroquial, Padre Anderson Nunes. São celebrações que se misturam com a história da cidade de 232 anos de emancipação política.



“São celebrações mais que centenárias, há mais de 100 anos realizadas, sempre houve a tradição devido à fé do povo, um povo de fé muito viva que mantém a tradição passando de geração a geração”, comenta o padre.



O retorno dos fiéis, para ele, significa a oportunidade de expressão da fé. “Foram dois anos sem atividades presenciais aqui, apenas virtuais, com momentos muito difíceis e, agora, é bom porque representa a volta do povo, das pessoas, expressando sua fé”, afirma.



Celebrações

O Setenário começa neste domingo e se estende até o dia 9 de abril. Durante os sete dias que precedem o Domingo de Ramos, são recordados na igreja de São Francisco as sete dores de Nossa Senhora, como preparação espiritual dos fiéis para a liturgia da Semana Santa.



A celebração ocorre ao menos desde meados do século 19, não se sabendo ao certo qual a data exata de seu início. Alguns arriscam que foi iniciada na época da inauguração da igreja, em 1804.



A Semana Santa será celebrada de 10 a 17 de abril, mantendo as características peculiares conservadas pela população da centenária Itapecerica, com as procissões, músicas sacras e toques dos sinos.



*Amanda Quintiliano especial para o EM