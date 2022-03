Mãe e padrasto de vítimas de estupros são presos em Machacalis

O delegado Lucas Provenzano (c) e a equipes de policiais de Águas Formosas que apurou os dois estupros (foto: PCMG)





Dois casos de estupro de vulneráveis, ambos ocorridos em Machacalis, no Nordeste de Minas, foram apurados nesta quarta-feira (30/3), pela Polícia Civil. Duas pessoas foram presas, sendo uma delas, a mãe de uma das vítimas. Foi realizada a Operação Amaterasu.





As investigações foram feitas pelos policiais da 19ª Delegacia de Águas Formosas, com apoio do Departamento da Polícia Civil de Teófilo Otoni. O objetivo era prender os autores dos dois crimes.





Segundo o delegado Lucas Damas Garlipp Provenzano, que comandou a operação, depois de investigações, ele solicitou as prisões dos envolvidos à Justiça e os mandados foram cumpridos nesta quarta.





A mãe presa, segundo ele, tinha conhecimento dos crimes praticados contra a filha menor de 14 anos, e neste caso, já havia uma queixa formalizada junto ao Conselho Tutelar , mas isso não impediu que os crimes continuassem.





No segundo caso, igualmente hediondo, o suspeito de estupro de vulnerável, à época dos fatos, era padrasto da vítima.





Os presos foram encaminhados para o Sistema Prisional.