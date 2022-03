Preso em Itamarandiba homem que estuprava a irmã desde os 9 anos

Com apenas 35 mil habitantes, estupro revoltou a população de Itamarandiba (foto: Prefeitura de Itamarandiba/Divulgação )

A Polícia Civil de Itamarandiba, no Vale do Jequitinhonha, prendeu, na segunda-feira (28/3), mediante mandado de prisão preventiva, um homem de 25 anos, pelo crime de estupro de vulnerável, cometido contra sua irmã, atualmente com 15 anos. No entanto, os abusos aconteciam desde que a menina tinha 9 anos.

A descoberta do crime se deu pelas redes sociais, que foi a forma que a vítima encontrou para revelar o que era mantido sob segredo por ela e o irmão, que a ameaçava para que não contasse.

No dia 22 de março, a adolescente resolveu contar, por meio de seu perfil nas redes sociais, o que o irmão fazia com ela. Tão logo tomaram conhecimento, os policiais da delegacia local fizeram um relatório e solicitaram a prisão preventiva à Justiça, o que foi deferido na manhã de segunda.

O crime teve repercussão na cidade, com a população se revoltando, chegando a ameaçar a depredar a casa do autor, que já cumpriu pena pelo crime de estupro. Ele foi levado para o sistema prisional.