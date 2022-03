Confira os cuidados que devem ser tomados ao manusear churrasqueiras

Uso incorreto de churrasqueira pode causar acidente e até levar à morte (foto: Foto de Malte Luk/Pexels)

Nesta quinta-feira (25/3), um Nesta quinta-feira (25/3), um acidente envolvendo o uso de uma churrasqueira tirou a vida de uma criança de 5 anos e feriu outras três pessoas. Maria Fernanda Camargo estava com a mãe e os avós em Frutal, no Triângulo Mineiro, quando o fogo a atingiu.





Sinônimo de festa no Brasil, o churrasco não é só um prato tradicional, mas um ritual que une amigos e famílias em volta da churrasqueira para cozinhar, comer e jogar conversa fora.

No entanto, o manuseio do equipamento não pode ser feito por qualquer um e deve seguir algumas recomendações. Muitos ignoram o manual de instruções, mas o correto é verificar todos os cuidados para a utilização do produto, desde a instalação até a manutenção.





Na montagem, o ideal é escolher um local ao ar livre e longe de árvores, folhas e inflamáveis. Crianças e animais também não devem chegar perto da churrasqueira. Uma vez acesa, não se deve transportar a máquina e nem utilizar água para apagar as chamas.





Essas são algumas recomendações básicas que podem ser encontradas em qualquer manual e servem para a maioria dos modelos mais comuns do produto.





Lidando com o fogo

Outros cuidados estão no manuseio do fogo e das chamas. Segundo o bombeiro Lucas de Araujo Faria, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, não se deve usar inflamáveis em gel para acender a churrasqueira. Além disso, usar álcool doméstico 70%, etanol e gasolina também estão fora das recomendações.





Produtos próprios para acender churrasqueiras, como pastilhas de álcool sólido, são a melhor opção, principalmente para quem não está habituado com o processo. Pão com álcool e papel molhado no óleo são opções caseiras possíveis, mas deve-se ter cuidado com a quantidade de produto aplicado.





O bombeiro também destaca que só podem manusear o equipamento maiores de 18 anos.