Polícia prende suspeito de abusar e matar cadela no interior de Minas

Polícia Civil prendeu suspeito de crime de zoofilia (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press)

Um homem de 23 anos, que provocou a morte de uma cadela, depois de manter relações sexuais com ela, foi preso pela Polícia Civil de Campestre, no Sul do estado, na manhã desta quinta-feira (24/3). A prisão foi feita a partir de um mandado judicial, pelo crime de zoofilia.

O crime, segundo o delegado de Campestre, Danilo Gomes da Silva Costa, foi cometido no dia 15 de março. “Recebemos denúncias sobre o indivíduo, que é conhecido da polícia pelo cometimento de vários crimes, tem várias passagens, que estaria fazendo sexo com o animal, no quintal de sua casa.”

O delegado, juntamente com uma equipe de detetives, foi imediatamente para a residência do homem, mas não o encontraram no local. “No quintal encontramos a cadela, morta, com um ferimento no crânio, pescoço quebrado e lacerações.”

Os policiais partiram então para ouvir testemunhas e se surpreenderam com a quantidade de vizinhos do autor que queriam denunciar o fato, A partir do depoimento destes e o laudo de um veterinário, o delegado solicitou a prisão preventiva do autor.

O homem está preso na Delegacia de Campestre, onde permanecerá até que a Justiça determine sua ida para o sistema prisional.