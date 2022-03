Ônibus pega fogo e assusta passageiros na Estação Eldorado, em Contagem

Incêndio prejudicou entrada de outros ônibus na Estação Eldorado (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Um ônibus metropolitano pegou fogo na entrada da Estação Eldorado, em Contagem, após problemas no motor na manhã desta quarta-feira (23/03). O motorista conseguiu controlar as chamas com o extintor de incêndio.

Todos os passageiros conseguiram sair do ônibus e não há registro de feridos.

O motorista tentou retirar o coletivo do caminho, mas, ao tentar ligar, um novo incêndio começou.

Para pegar a lotação, os passageiros foram obrigados a sair da estação e entrar nos ônibus pelo canteiro da avenida.

Mesmo com a retirada do ônibus estragado do caminho, o trânsito no local é complicado.