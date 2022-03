Queda de poste provoca congestionamento na Avenida dos Andradas, em BH

Poste caiu depois que caminhão atingiu a rede do outro lado da via (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



A queda de um poste de iluminação na região Leste de Belo Horizonte provocou lentidão no trânsito na Avenida dos Andradas, sentido Centro. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) se deslocaram até a área do acidente para isolar o local e desligar a rede de energia.

O poste caiu na altura do Bairro São Geraldo, próximo a um centro de coleta de lixo da Prefeitura de Belo Horizonte. No local, é comum ver várias pessoas caminhando ou andando de bicicleta, além de recicladores recolhendo entulhos. Apesar do incidente, ninguém se feriu.

Queda de poste provocou congestionamento na via (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A estrutura teria ido ao chão depois que um caminhão atingiu a rede e outro poste, que fica no lado contrário da via.

O acidente causou dois quilômetros de congestionamento na Avenida dos Andradas. Com o desligamento da rede concluído, o trânsito foi normalizado gradativamente no local.