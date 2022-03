BH: servidores da educação municipal votam para continuar greve

Assembleia dos servidores da educação nesta quarta na Praça da Estação (foto: Leonardo Antônio Muniz/ divulgação)

A assembleia convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte (Sind-Rede/BH), nesta quarta-feira (16/3), terminou com a votação pela continuidade da greve.Os servidores da rede municipal iniciaram a paralisação hoje, após recusarem a proposta de reajuste oferecida pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).A proposta é de que o reajuste de 11,77% seja pago de forma parcelada. Os primeiros 5% seriam pagos em agosto, e os 6,77% restantes em janeiro de 2023."Essa é a proposta salarial da PBH para todos os servidores. Mas na educação em BH esse ano, novamente, os professores estão recebendo abaixo do Piso Nacional do Magisterio. A proposta da PBH é subir para de nível todos os professores dos níveis inferiores, achatando e, na prática acabando com a nossa carreira", disse a diretora do Sind-Rede, Luanna Gramont.No dia 8 deste mês, os trabalhadores e se reuniram para deliberar sobre a proposta. Cerca de 1.500 trabalhadores participaram da atividade e decidiram pela greve a partir de hoje em defesa da recomposição do piso salarial nacional aplicado no primeiro nível da carreira e com reflexo em todos os demais níveis."É muito triste pensar que, em Belo Horizonte, capital de um dos estados mais ricos do Brasil, apenas o nível 8 da carreira corresponda ao proporcional da Lei do Piso, ou seja, ao mínimo que um professor deveria ganhar na cidade mais pobre, do estado mais pobre do país", completou Luanna.entrou em contato com a PBH e aguarda posicionamento.