Após fim de namoro, homem divulga vídeos íntimos com o ex

A vítima, que reside em Uberaba, denunciou o ex-namorado, que mora em Conquista. As duas cidades ficam no Triângulo Mineiro (foto: PMMG/Divulgação) Um jovem de 19 anos denunciou, nessa segunda-feira (14/3), o ex-namorado para a Polícia Militar (PM) de Uberaba por divulgação de vídeos íntimos deles quando estiveram juntos. O fato foi registrado como divulgação de cena de estupro e imagem de nudez, sexo ou pornografia consumado.

Conforme a PM, o suspeito não foi localizado e detido.

Segundo relato do jovem ao Boletim de Ocorrência da PM, após um mês de relacionamento, ele, que reside em Uberaba, no Triângulo Mineiro, decidiu terminar e, desde então, o suspeito, que reside em Conquista, na mesma região, começou a divulgar as gravações dos vídeos íntimos, com cerca de um minuto cada, para grupos de amigos em comum, através de redes de WhatsApp e Instagram.

A vítima disse também à PM que acredita que o suspeito começou a divulgar os vídeos íntimos por motivos de vingança e para humilhá-lo.

Ainda segundo informações do registro policial, em tese, o suspeito deverá responder pelo crime de oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia.

A pena dele pode ser aumentada em um terço ou dois terços se for comprovado pelo juiz que o crime foi praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação.