Mais de 60 mil cães e gatos de rua em MG terão microchips de identificação

(foto: Pxhere/reprodução)

O Governo de Minas aderiu, nesta sexta-feira (11/3), ao termo de cooperação técnica do programa "Conheça Seu Amigo", que realizará a microchipagem de cães e gatos em situação de rua, sob tutela de ONGs ou pertencentes à população de baixa renda.









Serão disponibilizados pelo Estado microchips em número equivalente a 10% da população total de cães e gatos, conforme estimativa populacional feita pelo Ministério da Saúde disponível para consulta na Infraestrutura de Dados Espaciais (IDE-Sisema).





Em contrapartida, os municípios deverão promover a castração dos animais microchipados e inserir os dados de cada indivíduo no Banco de Dados do Estado, conforme formato estabelecido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad).





Ao todo, 63 mil microchips e 74 leitores de identificação serão entregues aos 74 municípios selecionados no programa.



Problemas da fauna doméstica



O abandono de animais e a existência de cães e gatos sem dono são dois dos principais problemas enfrentados quando o assunto é a fauna doméstica. A microchipagem desses animais auxiliará na identificação da condição do cachorro ou gato encontrado. Será possível, por exemplo, verificar se o animal possui um tutor e, caso positivo, ele será acionado para buscar o pet.





A implantação da microchipagem também auxilia no combate ao abandono de animais, que é crime, e na elaboração de políticas públicas para esses bichos.



"Jovens Mineiros Sustentáveis"





O Estado assinou, também nesta sexta, termo de cooperação com outras 70 prefeituras para aplicação do projeto "Jovens Mineiros Sustentáveis" em escolas municipais, com ações de capacitação e conscientização de estudantes.





O projeto "Jovens Mineiros Sustentáveis'' consiste em um conjunto de atividades que visa capacitar multiplicadores, por meio da disponibilização de curso EAD de Educação Ambiental.





A iniciativa também forma alunos do ensino fundamental nas temáticas de consumo consciente de água e energia, cidadania, gestão sustentável de resíduos sólidos e educação humanitária em bem-estar animal, por meio da prestação de apoio técnico.





Os municípios selecionados firmarão Termo de Cooperação Técnica com a Semad por um período de 12 meses, sem transferência de recursos financeiros entre as partes. Ao todo, sete mil alunos serão contemplados no projeto, que também envolverá 560 professores capacitados, 140 escolas e 70 municípios. Serão formadas 280 turmas.