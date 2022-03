BH e região podem ter pancadas de chuva nesta quinta (10/3)

Calor e chuvas típicas de verão são esperadas em BH e região nesta quinta-feira (10/3) (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Pancadas de chuva estão previstas para Belo Horizonte e região metropolitana nesta quinta-feira (10/3). De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas elevadas com a alta umidade do ar podem ocasionar chuvas típicas de verão.