Bebê de 11 meses tranca a mãe do lado de fora de casa em Ituiutaba

Usando de criatividade, bombeiros conseguiram abrir a porta que bebê trancou (foto: CBMMG)

O Corpo de Bombeiros atendeu, neste sábado (5/3), uma chamada inusitada: uma mulher ligou desesperada pedindo ajuda, pois tinha sido trancada fora de casa. Inicialmente, os militares pensaram ser uma briga entre homem e mulher. No entanto, ela foi deixada do lado de fora de casa pelo filho, de apenas 11 meses. O fato ocorreu em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro.

Quando os bombeiros chegaram ao local, pularam uma janela, entrando na casa, abrindo a porta. A mãe contou que estava limpando a varanda da casa com a porta da cozinha aberta, quando ouviu esta bater por causa do vento. O bebê que estava engatinhando perto da porta, puxou uma tranca, que fica próximo ao chão, trancando a mãe do lado de fora.

A estava presa no quintal da casa, sem acesso à rua, para pedir ajuda. Para entrar na casa, os bombeiros acessaram o interior do terreno pulando o muro pelo lado do vizinho e avistaram, pela janela, o bebê chorando.

Após vinte minutos de trabalho e utilizando apenas a criatividade com materiais encontrados do lado de fora da casa, como um cabo de rodo, um pedaço de fio e um clipe de papel, bombeiros conseguiram alcançar a chave da sala que estava na porta e destrancá-la pelo lado de dentro por meio de uma janela aberta, dando acesso ao interior da casa.