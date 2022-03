Copasa faz obras de manutenção na rede de água (foto: Reprodução/Pixabay)

A Copasa precisou interromper, de forma emergencial, nesta sexta-feira (4/3), o fornecimento de água em 64 bairros de Belo Horizonte. Outros três bairros de Contagem, na região metropolitana, também foram atingidos.

A interrupção foi em razão de obras de interligação de rede de água, no bairro Floresta. Previsão é de que a normalização do abastecimento ocorra, gradativamente, no decorrer da manhã de sábado (5/3)

Confira os bairros com corte no fornecimento de água:



BELO HORIZONTE

Alípio de Melo

Alto Barroca

Álvaro Camargos

Aparecida

Aparecida Sétima Seção

Barro Preto

Barroca

Bom Jesus

Bonfim

Cachoeirinha

Caiçara Adelaide

Caiçaras

Calafate

Canadá

Carlos Prates

Carmo

Castelo

Centro

Cidade Jardim

Cidade Nova

Colégio Batista

Concórdia

Conjunto Celso Machado

Conjunto Itacolomi

Conjunto Jardim Filadélfia

Coqueiros

Coração de Jesus Da Graça

Dom Bosco

Ermelinda

Esplanada

Floresta

Frei Eustáquio

Funcionários

Gameleira

Gutierrez

Horto

Horto Florestal

Inconfidência

Jardim Montanhês

Jardim São José

Lagoinha

Lourdes

Marcola

Minas Brasil

Monsenhor Messias

Nossa Senhora da Glória

Nova Cachoeirinha

Nova Esperança

Nova Floresta

Nova Gameleira

Nova Suissa

Novo Gloria

Novo São Lucas

Padre Eustáquio

Paraiso

Pedreira Prado Lopes

Pedro II

Pindorama

Prado

Renascença

Sagrada Família

Santa Cruz

Santa Efigênia

Santa Tereza

Santo Agostinho

Santo André

Santo Antônio

São Cristóvão

São Francisco

São José

São Lucas

São Pedro

São Salvador

Sarandi

Saudade

Savassi

Serra

Serrano

Silveira

Sion

União

Universitário

Vila Fazendinha

Vila Nossa Senhora de Fatima

Vila Sumaré

CONTAGEM:

Jardim Pérola

Parque Novo Progresso

Parque Recreio

*Estagiária sob supervisão