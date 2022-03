Faz calor em BH, mas temperatura está longe do recorde

Céu azul , com muito sol e poucas nuvens na Praça do Papa. (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)

Apesar de o belo-horizontino reclamar do calor registrado nesta quarta-feira (2/2) na capital mineira, a temperatura máxima de 31ºC prevista para hoje está longe do recorde registrado para fevereiro.







O Inmet prevê para a semana poucas nuvens, com muito sol e calor em Belo Horizonte. A temperatura mínima hoje foi de 17ºC.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o recorde para o mês foi registrado em 1998, quando os termômetros marcaram 35,2ºC.A meteorologista Anete Fernandes explica que a sensação térmica não deve passar dos valores da temperatura máxima, porque a umidade está normal, em torno de 30% a 40%.

No estado, as temperaturas seguem elevadas em todas as regiões, podendo a máxima atingir 35ºC. No Sul de Minas, a mínima pode chegar a 14ºC.

Algumas regiões podem apresentar pancadas de chuva no fim da tarde, como no Noroeste mineiro. Possibilidade de chuva isolada no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Sul/Sudoeste e Jequitinhonha. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado.

*Estagiária sob supervisão