Atingidos cobram de procurador-geral compromisso para fim de barragens

Procurador-geral de Justiça de MG, Jarbas Soares Júnior se reúne com movimentos sociais e atingidos para explicar acordo com mineradoras (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

Para o procurador-geral de Justiça a judicialização do não cumprimento traria mais lentidão do que o termo de compromisso (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

Movimentos sociais que representam atingidos pelas barragens rompidas em Minas Gerais e comunidades ameaçadas questionaram nesta sexta-feira (25/02), na Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais, o Termo de Compromisso entre algumas mineradoras, Ministério Público e o governo de Minas, que já acertou o recebimento de R$ 60 milhões, mas ampliou o prazo de desmanche dos 41 reservatórios de mineração construídos à montante, a mesma técnica dos desastres de Mariana (2015) e Brumadinho (2019).O limite legal se encerraria hoje. O MPMG considera que o acordo é mais vantajoso do que a judicialização do não cumprimento dos desmanches de barragens.Representantes dos atingidos e de vários coletivos como o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), Movimento Pela Soberania Popular na Mineração (MAM) e a Igreja Católica se reuniram com o procurador-geral de Justiça de MG, Jarbas Soares, na sede do MPMG, em Belo Horizonte. Questionaram o termo de compromisso que negociou o prazo e requisitaram os detalhes do acordo, bem como as diretrizes que o apoiam.“Queremos ver as regras do acordo e ter a transparência para que se cumpra a lei. O acordo, no nosso entendimento, não tem condições de melhorar a lei. Queremos que se cumpra a lei, com a participação dos atingidos e da sociedade. Esse é o documento que protocolamos”, destacaram os representantes do MAB durante a reunião.“Se não descomissionarem as barragens, vão estar brincando com as famílias dos atingidos que perderam filhos. Uma facada nas nossas costas. Esperamos dos órgãos de justiça a punição. Daqui a pouco, outra barragem vai se romper. Mineradoras lucram muito, desrespeitam e matam, depois pagam pouco e estão amparados pelos órgãos de política", afirma a 1ª secretária da Associacao dos Familiares de Vitimas e Atingidos do Rompimento da Barragem Mina Corrego Feijao Brumadinho (Avabrum), Andresa Rodrigues."A responsabilização criminal traz alento. Esse acordo não pode ser um aval para as mineradoras manterem a bomba relógio sobre as nossas cabeças”, completa Andresa, que é mãe de Bruno Rocha Rodrigues, de 26 anos, técnico de processamento da Vale, um dos 270 mortos pelo rompimento da Barragem B1 da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho."Não amaldiçoem o termo de compromisso", disse o procurador-geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior, ao ver que muitos estavam encarando o arranjo como uma forma de leniência com as mineradoras. "Uma sentença na Justiça levaria 15 anos até que chegasse a uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Com esse termo, ainda vamos compensar a sociedade pelo não cumprimento dos prazos e queremos que esses recursos atendam aos atingidos", pondera.Pela avaliação do procurador-geral, a saída por meio negociação seria a melhor forma de conseguir que as mais de 41 barragens que deveriam ser desativadas e reintegradas ao meio ambiente."O prazo vence hoje, e muitas empresas não cumpriram por estarem no meio do processo, devido ao tamanho. Outras sequer iniciaram. Se entrassemos no judiciário, na prática os prazos seriam intermináveis, enquanto que com o termo de compromisso os prazos serão exíguos. Processo é complexo e se não for feito de forma correta e habilidosa pode gerar uma tragédianas barragens", disse Jarbas Soares.O Termo de Compromisso foi formulado após reuniões entre o Estado, MPMG, União e as empresas, tendo em vista que o prazo estabelecido na Lei 23.291/2019, estipulado em 25 de fevereiro de 2022, não foi cumprido por todas as mineradoras.No documento, elas ficam obrigadas a executar a descaracterização das barragens no menor tempo possível, aplicando as técnicas disponíveis, seguindo as diretrizes da ANM e Feam. As mineradoras também terão 15 dias após a assinatura do Termo para contratar uma equipe técnica especializada e independente para auxiliar a ANM e Feam no acompanhamento do processo de extinção das estruturas.Os estudos, planos e a equipe técnica devem ser submetidos à ANM e Feam para aprovação. Critérios de experiência técnica, excelência e independência serão levados em conta. O Termo também determina que as mineradoras façam o ressarcimento aos órgãos públicos por eventuais ações fiscalizatórias para o cumprimento das regras do documento.De acordo com a Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam), das 350 barragens que constam em cadastro, 54 foram ampliadas pelo método mais perigoso, que é o chamado alteamento a montante, o mesmo que ruiu em Brumadinho e em Mariana.De acordo com o Programa de Gestão de Barragens, essas estruturas precisam ser descomissionadas, conforme Lei Estadual 23.291/2019, até 25 de fevereiro deste ano. Contudo, até o momento, cinco já foram consideradas descaracterizadas pela Feam.“Das 49 estruturas remanescentes, nove declararam que vão cumprir o prazo preconizado na Lei 23.291/2019 e 40 já sinalizam inviabilidade. Cabe destacar que entre as 40 estruturas que declararam que não vão cumprir o prazo, existem 12 estruturas que não conseguiram estimar o prazo de descaracterização, pois ainda estão elaborando os projetos”, informa a fundação.Entidades como a Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg) já se posicionaram a favor de que cada empreendimento tenha sua situação avaliada especificamente pela ANM quanto aos prazos.