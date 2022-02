Servidores do Ipsemg entram em greve por recomposição salarial

Servidores pedem reajuste salarial e pagamentos das verbas retidas aos servidores ativos e aposentados (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Os funcionários do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) entraram em greve na manhã desta quarta-feira (23/02). Após assembleia realizada em frente ao Hospital Governador Israel Pinheiro, servidores fecharam a Alameda Ezequiel Dias, no Centro de Belo Horizonte.

A manifestação conta com cerca de 100 funcionários do Ipsemg. Um dos pedidos da categoria é a recomposição salarial.

Servidores do Ipsemg entram em greve por recomposição salarialhttps://t.co/vjyAZebjPd pic.twitter.com/gp17jmODcE — Estado de Minas (@em_com) February 23, 2022

No início da semana, o Sindicato dos Servidores do Ipsemg (SISIPSEMG) já tinham discutido a pauta geral e emergencial da categoria. Entre os pedidos, estão os pagamentos das verbas retidas aos servidores ativos e aposentados, o reajuste salarial anual e o restabelecimento da gratificação de seguridade social para os servidores do IPSEMG.

Manifestação fechou a Alameda Ezequiel Dias, no centro de BH (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Rede Minas

Na segunda-feira (21/02), funcionários da Rede Minas, imprensa estatal mineira ligada à Empresa Mineira de Comunicação (EMC), do governo do Estado, também entraram em greve. O principal pleito dos profissionais é paridade em relação ao ajuste salarial que ocorreu apenas para a diretoria da EMC.

Não há reajuste ou recomposição dos vencimentos desde 2013. Para que os salários sejam atualizados, é necessário que um projeto seja encaminhado ao Legislativo de Minas Gerais até abril deste ano.

O Governo de Minas ainda não se pronunciou sobre o assunto.