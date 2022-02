Grupo mineiro que fez mais de 15 mil vítimas movimentou R$ 5 milhões

Inquérito foi concluído e repassado ao Ministério Público (foto: PCMG/Divulgação) Um patrimônio superior a R$ 5 milhões após fazer mais de 15 mil vítimas pelo Brasil. Esse é o balanço divulgado nessa segunda-feira (21/2) de uma operação da Polícia Civil, cujo objetivo foi desarticular uma quadrilha especializada em golpes cibernéticos. Ao todo, 12 moradores de Poços de Caldas, no Sul de Minas, foram presos.

Os policiais afirmam que os detidos são suspeitos dos seguintes crimes: estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. “Os suspeitos criavam sites anunciando a venda de produtos mediante dropshiping (metodologia de venda em que o lojista trabalha sem estoque), afirmando que as encomendas sairiam diretamente de fábricas da China, com destino à casa do consumidor", inicia a Polícia Civil, por nota.

"O prazo de entrega informado nos anúncios era de, aproximadamente, três meses. Quando os consumidores formalizavam reclamações pelo não recebimento das mercadorias, os investigados derrubavam o sítio eletrônico e criavam outros”, complementa.





Durante os trabalhos, a polícia deflagrou a operação Hydra no começo do mês, quando cinco suspeitos foram presos . Na ação, a polícia apreendeu veículos de luxo e patrimônio milionário. “Todos os suspeitos são jovens e, até então, não tinham qualquer fonte de renda. A PCMG estima que, nos últimos 12 meses, eles tenham movimentado um patrimônio superior a R$ 5 milhões”, diz a corporação.

Ainda de acordo com a polícia, os suspeitos foram presos, tiveram os bens bloqueados e a ação foi direcionada ao Ministério Público.