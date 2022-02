Barranco cede e 'engole' parte da Vila Olímpica do Galo

Erosão fez com que barranco erodisse e desmoronasse para dentro da Vila Olímpica do Atlético Mineiro (foto: Reprodução/Redes Sociais) Um deslizamento de terra na Rua Guilherme da Silveira, no Bairro Planalto, Região da Pampulha, abriu uma cratera na via e deixou parte do Vila Olímpica do Atlético repleta de lama na manhã desta segunda-feira (21/2).









Procurada pelo Estado de Minas, a Defesa Civil informou que o local está isolado. Ainda segundo o órgão, ainda em dezembro, o responsável pelo clube foi notificado da "necessidade de providenciar avaliação técnica e adotar ações de mitigação dos riscos".



A reportagem também fez contato com a assessoria da Vila Olímpica, mas ainda não obteve retorno.





Veja nota na íntegra

"Em 17 de dezembro de 2021, a Defesa Civil constatou deslizamento de talude, no interior do imóvel da Vila Olímpica do Clube Atlético Mineiro, que atingiu a Rua Guilherme da Silveira, no Bairro Planalto. Local permanece isolado.O responsável pelo empreendimento foi orientado e notificado da necessidade de providenciar avaliação técnica e adotar ações de mitigação dos riscos."