Três pessoas morrem em acidentes em estradas do Norte de Minas

Motorista morreu depois de saltar de carreta, que saiu desgovernada e bateu com outro veiculo de carga na BR-251 (foto: Redes sociais/WhatsApp)

Três pessoas morreram em dois acidentes ocorridos em rodovias federais que cortam o Norte de Minas, na manhã deste sábado (19/02). Em um deles envolveu duas carretas que bateram de frente na BR-251, na perigosa 'Serra de Francisco Sá', no município homônimo, e que provocou a morte de um motorista.

Por causa do acidente, o trânsito no local ficou interrompido por mais de seis horas, ocasionando longas filas de carros nos dois sentidos da estrada.



O outro acidente aconteceu por volta das 4h, na BR-135, km 444 (trecho entre Bocaiúva e o distrito de Engenheiro Dolabela), no município de Engenheiro Navarro, envolvendo um Saveiro e uma carreta, que bateram de frente. No choque, morreram na hora dois ocupantes do carro pequeno. Uma terceira vítima ficou ferida.

De acordo com testemunhas, o motorista do Saveiro, que viajava no sentido Engenheiro Dolabela/Bocaiuva, perdeu o controle da direção do veículo, que saiu desgovernado e bateu de frente com a carreta. Na tarde deste sábado, o Centro de Operações (Copom) da Polícia Militar em Montes Claros informou que a ocorrência estava em andamento e ainda não tinha informações sobre a identidade e origem das vítimas.

Motorista morre ao saltar de carreta

Na BR-251, Km 475, por volta das 9h, o motorista de uma carreta morreu depois de tentar saltar do veículo, que perdeu os freios na descida da Serra de Francisco Sá. Na sequência, desgovernado, o veículo bateu de frente com outra carreta, cujo condutor ficou gravemente ferido e foi retirado das ferragens por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) e levado para hospital da região.

Por causa do acidente, até as 15h deste sábado, o trânsito continuava interrompido no local, formando longas de filas de veículos nos dois sentidos da BR 251. A rodovia, que liga Montes Claros a Salinas e á BR 116 (Rio-Bahia) tem um grande movimento de caminhões e carretas que viajam do Sul/Sudeste para o Norte/Nordeste do Brasil.