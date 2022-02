Centro Veterinário da PUC Minas passa a abrir aos sábados

Atendimento aos animais poderá ser feito aos sábados (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O Centro Veterinário da PUC Minas, na Praça da Liberdade, passará a atender aos sábados, das 8h às 13h. O novo funcionamento entrará em vigor a partir deste sábado (19/02). Durante a semana, o centro funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A clínica conta com Clínica Geral, Dermatologia, Neurologia, Oftalmologia, Oncologia, Ortopedia e outras especialidades. Alguns procedimentos são realizados pelos professores, em conjunto com alunos, com redução do valor cobrado pelo atendimento.

Além disso, o Centro Veterinário possui um espaço de internação para cães e gatos, unidades de diagnóstico por imagem, de cirurgias, de enfermarias, de isolamento para animais com doenças infectocontagiosas e de tratamento intensivo (UTI).

A PUC Minas também tem um Centro Veterinário em Betim. Localizado na Rua do Rosário, 1600, no Bairro Angola, a clínica realiza atendimentos de segunda a sexta, das 8h30 às 20h, e aos sábados, das 8h às 13h. O agendamento de consulta na unidade pode ser feito pelo telefone 3539-6900 ou pelo WhatsApp 99901-2177

O Centro Veterinário da PUC Minas Praça da Liberdade está localizado na Rua Santa Rita Durão, 1.160, Bairro Funcionários, em Belo Horizonte. Para agendar horário, basta entrar em contato pelo telefone 3131-2805 ou por WhatsApp 99703-5202.