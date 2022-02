Umatch: app de relacionamento para universitários chega a Minas Gerais

Os usuários podem encontrar pessoas por universidade, campus e curso. (foto: Pixabay/Divulgação)

Um aplicativo de relacionamento exclusivo para universitários acaba de chegar a Minas Gerais.Criada por alunos da USP, afoi lançada em outubro de 2020 e já alcançou mais de 60 mil usuários de 420 faculdades no estado de São Paulo.Segundo a empresa, a chegada em Minas Gerais é estratégica, pois o estado é o 2º com maior número de universitários, com cerca de 861 mil estudantes da rede pública e privada, ficando atrás apenas de São Paulo, de acordo com o Instituto Semesp.Já são mais de 4 mil mineiros pré-inscritos na lista de espera para usar a. Destes, 500 são da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), 368 são da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) e outros 309 da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).O principal diferencial daé aproximar pessoas que se identificam e vivem a mesma fase da vida, no app é possível filtrar perfis por curso, campus e faculdade. Além dos 4 mil que aguardavam o lançamento do aplicativo em Minas Gerais, outros 10 mil estão na lista de espera dos outros estados.Como forma de garantir que os usuários são realmente universitários, para se cadastrar naé necessário ter um convite, que pode ser cedido por um grupo universitário ou amigo que já esteja no app.Após o cadastro, o perfil passa ainda por uma verificação, que exige o envio de documentos que comprovem o vínculo com a universidade, como boletos, carteira estudantil, comprovante de matrícula ou e-mail universitário.Por meio do Filtro Universitário, os usuários podem encontrar pessoas por universidade, campus e curso.