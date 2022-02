Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, em Mariana, será reaberta

A restauração da igreja teve início em 2016, e estava prevista para ser entregue em 18 meses, sendo a primeira obra na cidade de Mariana a contar com o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) das Cidades Históricas do Governo Federal (foto: Divulgação/ Lélio Pedrosa Portal Ângulo)

Considerada como um dos mais expressivos templos religiosos do barroco mineiro, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, em Mariana, na Região Central do estado, será entregue à comunidade nesta quinta-feira (17/2), após seis anos de obras de restauração. A funcionária pública Elizabeth da Conceição, de 40 anos, aguardava ansiosa para poder voltar as ver as celebrações com a família no ano em que comemora 270 anos do início de sua construção, em 1752.

“Moro a 100 metros da igreja e posso dizer que tanto a parte interna e externa estão lindas, já está na minha agenda visitá-la e voltar a assistir à missa admirando as obras de pintura e douramento do altar-mor executadas pelo Mestre Manuel da Costa Ataíde”, disse.

No sábado (19/2) haverá uma celebração de inauguração, em que os fiéis serão recebidos ao som da Corporação Musical Sagrado Coração de Jesus de Padre Viegas. Na ocasião, Dom Airton José dos Santos, celebrará uma missa festiva. Serão disponibilizadas 100 vagas, e será preciso fazer um credenciamento na paróquia Sagrado Coração de Jesus.

Relicário de arte

Tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a igreja está localizada na praça do Rosário em bairro de mesmo nome. O lançamento da sua pedra fundamental pela Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, ocorreu em 14 de maio de 1752. Construída por mão de escravizados, a igreja é um relicário de arte, com obras autênticas de dois dos maiores artistas do Brasil colonial: o pintor Manuel da Costa Ataíde e do escultor e entalhador Francisco Vieira Servas.

Por esse motivo, ela é considerada como um dos mais expressivos templos religiosos do barroco mineiro, contendo também elementos que remetem ao estilo rococó.

Por dentro dela, a memória de Mestre Ataíde permanece principalmente em seu mais conhecido ofício: a pintura de tetos de igrejas. Na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos o trabalho do mestre é a Assunção de Nossa Senhora rodeada por anjos.

Restauração

A restauração da igreja teve início em 2016, e estava prevista para ser entregue em 18 meses, sendo a primeira obra na cidade de Mariana a contar com o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) das Cidades Históricas do Governo Federal. Também teve apoio da prefeitura de Mariana e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

A primeira etapa da obra foi a restauração dos bens artísticos como forro da capela-mor, um dos mais degradados, os retábulos colaterais e o altar-mor. A segunda etapa foi o restauro da estrutura do prédio que apresentava infestação de cupins, infiltrações devido às chuvas e marcas da ação humana.

De acordo com o pároco Marcelo Moreira Santiago, a entrega da igreja restaurada, segura e com a devida valorização de seus elementos artísticos, é um momento de muita alegria e emoção. Ele destaca que além da preservação do espaço religioso, a memória artística, histórica e cultural também está sendo preservada.

“A comunidade aguardava com muita expectativa esse momento de reabertura e entrega oficial. Ficamos felizes por esse momento, afinal, estamos falando de um espaço religioso que alimenta a fé e devoção do nosso povo”.