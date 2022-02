Homem que tentou matar ex-companheira é preso em Lagoa Santa

Para efetuar a prisão do suspeito, a Polícia Civil contou com a ajuda da Polícia Militar (foto: PCMG/Divulgação )

Um homem de 42 anos foi preso nesta quarta-feira (16/2), em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, suspeito de descumprir medida protetiva expedida pela Justiça em favor de sua ex-companheira, de 40 anos. Segundo os policiais, eles receberam uma denúncia de que o homem teria invadido seu apartamento, com o intuito de matá-la.

Os policiais contaram que foram até o prédio, mas quando chegaram ao local, o suspeito já havia fugido. Teve início, então, o trabalho de busca. Uma segunda informação era de que o homem havia retornado à casa da vítima.

Um contato foi feito com a Polícia Militar, e uma viatura que estava próxima da casa foi enviada ao local, efetuando a prisão do suspeito no exato momento em que ele tentava entrar no apartamento.

Os policiais obtiveram, também, informações de que o homem havia estado no local de trabalho da ex-companheira, uma loja da qual ela é proprietária, onde fez ameaças a funcionários. Além disso, derrubou o portão de entrada do comércio e lançou o veículo em direção a duas pessoas.

Depois de ser levado para a Delegacia de Polícia Civil de Lagoa Santa, onde prestou depoimento, o suspeito foi encaminhado para o sistema prisional.

Estuprador preso

Em Januária, no Norte do estado, a Polícia Civil prendeu um homem de 27 anos, na segunda-feira (14/2), suspeito de crime de estupro. Uma mulher, de 19 anos, procurou a delegacia local, em 28 de janeiro, para denunciar que tinha sido vítima de estupro.

Segundo a vítima, o crime ocorreu na véspera da denúncia, no Bairro São Domingos. Ela disse que passava pelo local, quando foi convidada pelo suspeito para ir até a casa deste. Quando chegou ao local, a jovem percebeu que se tratava de um imóvel abandonado e tentou fugir, porém não conseguiu.

Ainda conforme a vítima, o suspeito a puxou para um matagal e a agrediu, causando ferimentos na boca, pernas e costas. Ela também contou que depois foi imobilizada, quando aconteceu o estupro.

Segundo o delegado Farley Guedes de Oliveira, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Januária, os exames realizados na vítima pela equipe do Posto Médico-Legal da PCMG atestaram as lesões relatadas pela jovem e confirmaram, também, o abuso sexual. “No mesmo dia em que procurou a delegacia, a vítima prestou declarações e foi encaminhada para realizar os exames necessários.”

Uma vez que o homem foi identificado, o delegado solicitou à Justiça a prisão temporária, que foi deferida. O suspeito já se encontra no sistema prisional.