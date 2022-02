PCDs e crianças terão atendimentos odontológicos gratuitos pela UniBH

Atendimentos serão agendados por telefone e realizados na Clínica Integrada da Saúde do Centro Universitário, no Buritis; Na foto, laboratório do Centro Universitário; (foto: UniBH/Reprodução)

Adultos e crianças com deficiência poderão ter consultas odontológicas gratuitas por alunos e professores do curso de Odontologia do Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH. O agendamento será feito por telefone e as consultas serão realizadas pela manhã e também à noite.