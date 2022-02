Defesa Civil de BH alerta para risco geológico até segunda-feira (21/2)

Moradores devem ficar atentos a sinais de deslizamentos (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Em razão das fortes chuvas que atingem Belo Horizonte , a Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta de risco geológico para a capital mineira válido até segunda-feira (21/2). "Em virtude do volume das chuvas previstas para as próximas 48 horas, existe a possibilidade de risco geológico até segunda-feira (21)", comunicou o órgão.









A regional Nordeste está em risco geológico considerado "forte", nessa região, o acumulado de chuva nas últimas 72 horas foi de 70mm ou mais. Já as regiões de Venda Nova e Centro-Sul estão em risco considerado "moderado", com acúmulo de 50mm de chuvas nas últimas 48 horas.

RISCO GEOLÓGICO - ATUALIZAÇÃO pic.twitter.com/GGBOuHufla %u2014 Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) February 16, 2022

Na capital mineira, todas as regiões de BH já superaram a média de chuvas para fevereiro. De acordo com a Defesa Civil, até hoje, em Venda Nova, já choveu mais que o dobro. As regiões Centro-Sul e Norte também se aproximam do dobro do acúmulo de chuva esperado.

Confira o acumulado de chuvas (mm), no mês de fevereiro, até as 6h20 desta quarta-feira (16/2):

Barreiro - 230,2 (127%)

Centro Sul - 316,5 (175%)

Leste - 262 (144%)

Nordeste - 303 (167%)

Noroeste - 271,4 (150%)

Norte - 313,6 (173%)

Oeste - 278,2 (153%)

Pampulha - 279,6 (154%)

Venda Nova - 401,2 (221%)

Média Climatológica de fevereiro: 181,4 mm





Em razão das chuvas e do risco geológico, a Defesa Civil recomenda atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.





Além disso, alertam para que os belo-horizontinos redobrem a atenção, evitem áreas de inundação e não trafeguem em ruas sujeitas a alagamentos em momentos de forte chuva.

Outras recomendações são não se abrigar ou estacionar veículos debaixo de árvores e ficar atento a áreas de encostas e morros.









Chuvas também no estado

O tempo não fica muito diferente no restante de Minas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para quase todo o estado é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas.





"Com exceção do Triângulo Mineiro, Sul de Minas e Oeste, nós vamos ter céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. No Triângulo, Sul e Oeste, nós teremos céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva", explica o meteorologista do Inmet Claudemir Azevedo.





A máxima prevista para hoje, no estado, é no Norte de Minas e no Vale do Rio Doce, com 35ºC, e a mínima registrada foi de 12,4ºC, em Maria da Fé, no Sul de Minas.

*Estagiário sob supervisão de álvaro Duarte