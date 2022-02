Cinco regiões de BH estão sob alerta de risco geológico; veja quais

A Defesa Civil recomenda atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 03/02/2022)

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu, na tarde desta segunda-feira (7/2), alerta de risco geológico para cinco regiões da capital, em razão do acumulado de chuvas previsto para estas regionais.





As regionais Oeste, Noroeste, Pampulha e Venda Nova tem risco geológico forte com alerta acumulado de 70 mm de chuva em 72 horas. Já a regional do Barreiro tem risco geológico moderado, com alerta acumulado de 50 mm em 48 horas.

Na manhã desta segunda-feira, a Defesa Civil emitiu um alerta para a possibilidade de pancadas de chuva (20 a 40 mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até 8h de terça-feira (8/2).

O órgão recomenda atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.







