Homens brigam em bar e saem sem pagar a conta, em São José da Barra

Apesar da briga generalizada, nenhum dos envolvidos procurou a polícia (foto: Reprodução de vídeo)

Uma confusão foi registrada em um bar em São José da Barra, no Sul de Minas, na noite desse domingo (06/02). Parte da briga foi flagrada por um morador da cidade. Tudo teria acontecido depois que um homem chegou ao local para tirar satisfação com clientes. Os envolvidos fugiram depois da briga.

As imagens da confusão foram compartilhadas nas redes sociais. O vídeo mostra um homem caído ao chão sendo agredido com socos e chutes por outros três homens. Em determinado momento, ele consegue se levantar e um dos brigões joga uma cadeira em direção a ele. Nesse momento, vira uma confusão generalizada no local.





Atenção: imagens fortes de violência



De acordo com a dona do bar, tudo começou depois que esse cidadão que estava apanhando chegou ao bar para tirar satisfação com alguns clientes que estavam sentados no estabelecimento.“Ninguém sabe o motivo da briga. Mas a vítima já é conhecida na cidade por algumas confusões”, explica Karina Pereira.

A polícia foi acionada pela dona do estabelecimento e registrou o caso.



“Essas imagens chegaram depois do registro policial. Quando os militares chegaram ao bar, todos os envolvidos já tinham fugido. Nenhum deles procurou a polícia. Mesmo eles sendo identiicados no vídeo, a vítima precisa procurar a PM para o registro”, ressalta a Polícia Militar.

Karina informou que os brigões saíram do bar sem pagar a conta e ela ainda teve o prejuízo das mesas e de um banco.



“Eu já tinha ido à polícia para tentar impedir a entrada dessa pessoa [que seria o pivô da briga] no bar. Mas como o local é público, eu não consegui. Agora, vou atrás dos meus direitos”, diz.

O caso foi repassado à Polícia Civil.