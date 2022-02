Com 28.981 novos casos em 24h, COVID-19 segue em patamar alto em Minas

Número de casos confirmados segue alto e todo cuidado é pouco (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Após atingir um recorde de 40.753 pessoas contaminadas em 24 horas, no dia 28 de janeiro, a pandemia da COVID-19 começa a dar sinais pequenos de o pico da variante Ômicron realmente já tenha passado. Neste sábado, (5/2) o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde registra 28.981 novos casos confirmados nas útlimas 24 horas. No total, 2.862.173 de casos confirmados. O número segue alto, preocupa e a atenção deve permancer redobrada, ainda que tenha mostrado uma queda.

O número, apesar de já ter se distanciado do recorde, vem oscilando em um patamar alto. Na sexta-feira (4/2), o número de casos confirmados nas últimas 24h foi de 27.421, com 80 mortes. Na quinta-feira (3/1), o boletim mostrou 28.585 casos confirmados nas últimas 24h e 135 mortes.



Na última sexta-feira (4/2), o Ministério da Saúde (MS) confirmou três casos de infecção pela linhagem BA.2 (subvariante da omicrôn) no Brasil, dois em São Paulo e um no Rio de Janeiro. A BA-2 parece ser mais transmissível do que as variantes anteriores, mas nenhum dado até o momento sugere que seja mais grave.