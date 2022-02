Policiais que patrulhavam a região perto da rodoviária de Três Corações viram o carro dos suspeitos (foto: Reprodução/Google Street View)

Quatro pessoas, entre elas dois adolescentes, foram detidas nessa terça-feira (1º/2) suspeitas de envolvimento no assalto a um motorista de aplicativo no Sul de Minas Gerais. A vítima foi abandonada em uma estrada e só conseguiu chegar ao quartel da Polícia Militar no meio da madrugada.