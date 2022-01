O policial baleado foi socorrido ao hospital e recupera-se bem (foto: Imagem ilustrativa - diegoparra/Pixabay)

Um policial militar foi atingido no rosto por um tiro de espingarda durante o atendimento de uma ocorrência em Santa Margarida, cidade com 16 mil habitantes na Zona da Mata. O agente participava de uma operação nesse sábado (29/1) para prender um homem que estava ameaçando pessoas e dando tiro pro alto na rua, no distrito de Ribeirão São Domingos.