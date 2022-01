Moradores de aglomerado fecham Anel Rodoviário em protesto contra polícia

Anel Rodoviário ficou bem congestionado nas proximidades do Bairro São Francisco (foto: Divulgação/PMMG)

O Anel Rodoviário de Belo Horizonte ficou fechado nas proximidades do Viaduto São Francisco no início da noite desta sexta-feira (28/1), por causa de uma manifestação.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), moradores do aglomerado Vila Humaitá, no Bairro São Francisco, atearam fogo em papelões, madeiras e pneus nos dois lados da rodovia, travando o trânsito nos sentidos Rio de Janeiro e Vitória.

Ainda conforme os militares, uma moradora do aglomerado relatou que o protesto ocorreu contra a atuação da polícia no combate ao tráfico de drogas no local.

Ninguém foi preso e não houve ferido. O Corpo de Bombeiros foi acionado e rapidamente apagou as chamas. Em função do horário de pico, o trânsito ficou bem congestionado na região.