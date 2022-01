Idosa fere rosto e ombro em acidente de ônibus e empresa é responsabilizada

Uma idosa será indenizada após sofrer um acidente quando trafegava, em Belo Horizonte, dentro de um ônibus do transporte público da capital mineira. A mulher teve ferimentos diversos e, em decorrências das lesões, ficou impossibilitada de trabalhar por 45 dias. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) publicizou a decisão nessa quinta-feira (27/1).

A diarista ajuizou ação contra a empresa de ônibus sob a alegação de que a queda, ocorrida em março de 2017, se deu dentro do veículo e lhe causou ferimentos no ombro direito, no rosto, na cabeça e no maxilar, impedindo-a de trabalhar por 45 dias. À época dos fatos, com 66 anos, ela precisou fazer sessões de fisioterapia para recuperar os movimentos do braço.