Veja onde estão os mais de 100 pontos de interdições nas estradas mineiras

Estradas mineiras colecionam interdições devido a buracos e deslizamentos (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press - 17/01/2022) As fortes chuvas que atingiram Minas Gerais no início de janeiro deram uma trégua, mas os mineiros ainda sofrem com diversas rodovias interditadas. Ainda há 101 pontos de interdição total ou parcial, contabilizados na manhã desta quinta-feira (27/1), de acordo com o levantamento da Polícia Militar Rodoviária (PMRv).









Em contato com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), o órgão também afirmou que, desde o final de dezembro de 2021, trabalha de maneira ininterrupta para restaurar o tráfego das rodovias federais que cortam todo o estado.





O mapa, feito em conjunto pelo Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) da Polícia Militar, e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi conferido pela reportagem às 11h de hoje (27/1) e mostra que ainda há 86 pontos de interdição parcial e 15 totalmente fechados nas rodovias estaduais e federais.





Obras em execução





O governo federal iniciou, nessa quarta-feira (26/1), as obras de construção do desvio pavimentado no KM 321 da BR-381, no município de Nova Era, em Minas Gerais. Equipes do DNIT prevêem o restabelecimento do tráfego, por meio do desvio, até fevereiro. Após a construção do desvio pavimentado, será possível executar a recuperação definitiva da rodovia.





Na MGC-354, km 153, entre Patos de Minas e Presidente Olegário, ocorreram dois rompimentos de aterro e a pista ficou interditada. Foi iniciada a construção de passagem provisória, onde as equipes ainda trabalham.





Na mesma região, no trecho que liga Carmo do Paranaíba ao distrito de Quintinos, na LMG-743, o tráfego também está interrompido, entre o km 80 e o 81. A passagem provisória para o tráfego dos veículos foi iniciada na sexta-feira (21/1).





Próximo a Ponte Nova, na Zona da Mata, cinco rodovias ficaram totalmente interditadas, mas o tráfego já foi restabelecido em todas elas. Na MG-262, km 47, entre Mariana e Ponte Nova, também na quarta-feira (19/1), o tráfego foi liberado por meio de uma passagem provisória.





No km 107 da MG-329, no trecho que liga Rio Casca - Ponte Nova, as equipes já liberaram o trânsito de veículos, restando, somente, concluir a pavimentação asfáltica. A MG-129, km 162, que faz a ligação entre Ouro Preto e Ouro Branco teve queda de barreira e rompimento de aterro e ficou interditada. Agora, o tráfego flui em meia pista e os serviços definitivos já foram iniciados.





Em Jequitinhonha, no Norte de Minas, a chuva também fez estragos. Na MG-205, km 91, do entroncamento da MG-105 (Joaíma) para Felisburgo, a água do Rio José Ferreira derrubou a cabeceira da ponte e o tráfego ficou interditado. Serviços de recuperação, de forma provisória, em um dos lados do encabeçamento da ponte para os veículos passarem em meia pista foram executados e um projeto está sendo feito para refazer o curso do rio e recuperar o acesso às duas pistas da ponte.





Já na LMG-686, km 3,2, entre Machacalis e Umburatiba, houve rompimento total da pista, devido ao alto volume de água no bueiro triplo existente no local. Através de um acesso, em meia pista, foi restabelecido o tráfego. Os trabalhos definitivos estão em andamento e em 15 dias as duas pistas serão liberadas.





O tráfego na BR-364/MG foi restabelecido na tarde dessa quarta-feira (26), o segmento da rodovia localizado entre o km 189 e o km 201 foi liberado.





*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Ricci