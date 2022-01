Empregados da Transoeste encerram greve e Barreiro terá ônibus nesta terça

Trabalhadores da Viação Transoeste voltarão ao trabalho na manhã desta terça-feira (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Pres)

Usuários do transporte público no Barreiro que ficaram sem os coletivos da Viação Transoeste nesta segunda-feira (24/1), em virtude da paralisação dos motoristas da empresa contarão com os ônibus na manhã desta terça (25/1). Os trabalhadores encerraram o movimento após receberem os salários, metade do vale e as férias quitadas.



A Viação Transoeste já havia sido notificada pela Prefeitura de Belo Horizonte por viagens não realizadas. Conforme o contrato de prestação de serviço, há penalidades que podem ir desde multas operacionais até abertura de processo administrativo.

Diariamente na região do Barreiro, cerca de 140 mil passageiros necessitam do transporte coletivo, segundo o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo.