Duas toneladas de galhos e troncos são retirados do Rio Sapucaí, em Itajubá

Um dos objetivos da ação no Rio Sapucaí, em Itajubá, é evitar o represamento de água embaixo das pontes (foto: Prefeitura de Itajubá/Divulgação)

Uma força-tarefa foi realizada em Itajubá, no Sul de Minas, para a retirada de galhos e troncos, além de outros sedimentos, do Rio Sapucaí. O objetivo é evitar o represamento de água nas pontes e o desmoronamento de terra nas margens do Rio Sapucaí, principalmente em caso de novas chuvas e um possível aumento do seu nível.





A ação foi realizada pela prefeitura, por meio das secretarias de Obras e Defesa Social, em parceria com o 4° Batalhão de Engenharia de Combate.



Foram reirados do Rio Sapucaí galhos e troncos de árvores que foram arrastados com as fortes chuvas do início do mês e que ficaram represados nos pilares de algumas pontes.



Ao todo, foram recolhidas quase 2 toneladas de material. Cerca de 30 homens participaram da ação. Eles utilizaram duas embarcações, caminhão munck, retroescavadeira e motosserras.

“A Prefeitura de Itajubá agradece imensamente a parceria do 4° Batalhão de Engenharia de Combate, tradicional instituição militar muito atuante nas ações de proteção e defesa do município”, escreveu a prefeitura nas redes sociais.

Ação retirou do Rio Sapucaí os galhos e troncos de árvores que foram arrastados com as fortes chuvas (foto: Prefeitura de Itajubá)



Mais estragos nesta semana

A cidade foi castigada com a chuva forte que caiu nessa quinta-feira (20/01) e causou estragos em vários pontos. De acordo com a prefeitura, árvores caíram em ruas e avenidas. Uma força-tarefa foi promovida nesta sexta-feira (21/01) para limpeza dos locais atingidos e desobstruções das vias.

As equipes da prefeitura trabalharam na Marginal do Rio Sapucaí (atrás do Campo do Vasquinho); Avenida Silvestre Antônio Junqueirta Ferraz (próximo Itacil); lhéus (próximo à ponte branca); Avenida Professor Ivan dos Santos Pereira (próximo ao Ecoponto – Boa Vista); Rua Projetada C (Bahamas); e em área próximo ao Agrícola.



“Também houve a queda de dois postes de energia no Bairro Porto Seguro. A Cemig já foi acionada para comparecer ao local e tomará as devidas providências. As equipes da prefeitura continuarão atendendo as demandas mais urgentes durante toda a noite a fim de garantir a segurança da população”, disse o Executivo.

Árvores caíram em vários pontos de Itajubá com as chuvas dessa quinta-feira (20/1) (foto: Prefeitura de Itajubá)



Nível do rio

A Prefeitura de Itajubá tem divulgado diariamente em suas redes sociais, às 12h e às 19h, o nível atual do Rio Sapucaí medido pela Estação de Monitoramento instalada entre os bairros Imbel e Santa Rosa.



No último boletim, o nível do rio estava 33 centímetros acima do normal, ou seja, sem riscos de transbordamentos.

Iago Almeida - Especial para o EM