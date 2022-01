Combate à violência contra a mulher ganha reforço em Santa Luzia

Polícia Militar de Santa Luzia reforça o combate à violência contra a mulher com criação de unidade específica (foto: PMMG)

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) instala oficialmente nesta sexta-feira (21/1), na 3ª Região de Polícia Militar (3ª RPM), sua 3ª Companhia Independente de Prevenção à Violência Doméstica (3ª Cia Ind PVD), que prestará atendimento às mulheres vítimas de violência das 18 cidades de responsabilidade de atuação da unidade.

A companhia será comandada pela major Danúbia Lopes, oficial que possui 22 anos de serviço na PM. A solenidade que marca a instalação da unidade acontecerá, às 9h, no Teatro Municipal Antônio Roberto de Almeida, em Santa Luzia.

Na solenidade acontecerão, também, as trocas de comando do 15º BPM, que passa das mãos do tenente-coronel Fabiano Rocha dos Santos, para o tenente-coronel Rubens Valério de Souza, e da 3ª Região PM, do tenente-coronel Élcio Silva Machado, para o tenente-coronel Marcos Antônio Cheim Elias.