Suspeitos de matar homem que postou foto de caneca do Coringa são presos

Uma força de policiais civis e militares participaram de operação que prendeu os criminosos em Santa Luzia (foto: PCMG)

Três homens foram presos nesta quinta-feira (20/1) em uma operação conjunta entre policiais civis e militares em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A Operação Hermes investiga um homicídio ocorrido em 11 de novembro do ano passado, quando os três suspeitos se passaram por policiais civis, arrombaram o portão de uma casa, agrediram um homem de 22 anos,na presença da mãe e da irmã dele e, em seguida, o arrastaram para a rua e o executaram.



Segundo a delegada Adriana das Neves Rosa, titular da Delegacia Especializada de Homicídios em Santa Luzia, “enquanto dois homens arrastavam a vítima para matá-la, um terceiro ficou na casa impedindo que a mãe e a irmã destes saíssem e interviessem na execução.”

A delegada conta que as investigações apontam que o homicídio teve motivação fútil. “A vítima teria postado em uma rede social uma caneca com a foto do personagem Coringa, imagem que está ligada ao rival do principal investigado. Esse rival, inclusive, já foi morto. Ainda assim, o suspeito deduziu que essa publicação seria uma referência a esse outro líder do tráfico, se enfureceu com a vítima e exigiu que ela excluísse a postagem.”

Como a vítima não atendeu à ordem do suspeito, acabou morta. “Na sequência, eles tiveram uma conversa e, supostamente, a situação estaria resolvida. A vítima teria esclarecido sobre a publicação e informado que, na verdade, se tratava de uma caneca que havia recebido em uma comemoração de aniversário de um parente, sem relação com o desafeto do investigado. Ainda assim, integrantes desse grupo cometeram esse homicídio de forma muito ousada, na presença de familiares, sem ter nenhum receio com relação às suas identificações”, acrescenta a delegada

A delegada informou ainda, que seis pessoas estariam envolvidas com a morte do jovem. Além dos quatro investigados presos, com idades entre 18 e 20 anos, outro, de 24, foi vítima de um homicídio consumado, crime que encontra-se em investigação, e o sexto, um adolescente de 15 anos, é procurado pela polícia. Um dos envolvidos, o quarto, o líder do grupo criminoso investigado, que já se encontrava recolhido sob custódia do sistema prisional. Os três suspeitos detidos nesta quinta-feira foram encaminhados ao sistema prisional.