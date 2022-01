Taxa de incidência diária da COVID-19 aumenta em todas as regiões de Minas

Média de mortes, casos e internações semanais também está em alta. (foto: foto: E.M/D.A)

A taxa de incidência diária de casos da COVID-19 aumentou em todas as regiões de Minas Gerais, segundo estudo publicado pela Universidade Federal de Alfenas (Unifal), na quarta-feira (19/1).

para o estado apresentou aumento de 21,6 para 22,4.

O Triângulo Sul e o Sul de Minas são as regiões com maior ritmo de contágio em todo o estado, apresentando, respectivamente, 178 e 154 novos casos por dia na semana para cada 100.000 habitantes.

O Sul de Minas apresentou valor maior que o de Minas Gerais, com média de 154 na segunda semana do ano, enquanto o estado teve taxas de incidência da COVID de 64,5 a cada 100.000 habitantes.

Já a região do Triângulo Sul, apresentou taxas de 177,5 casos da COVID em incidência por dia, taxa ainda maior que em todo o estado.

Veja a média das 14 regiões na 2ª semana:

Centro: 28,8 de incidência diária de casos da COVID

Centro Sul: 58,8 de incidência diária de casos da COVID

Jequitinhonha: 75,1 de incidência diária de casos da COVID

Leste: 20,4 de incidência diária de casos da COVID

Leste Sul: 36 de incidência diária de casos da COVID

Nordeste: 20,2 de incidência diária de casos da COVID

Noroeste: 27,2 de incidência diária de casos da COVID

Norte: 14,5 de incidência diária de casos da COVID

Oeste: 79,4 de incidência diária de casos da COVID

Sudeste: 44,9 de incidência diária de casos da COVID

Sul: 154 de incidência diária de casos da COVID

Triangulo Norte: 89,1 de incidência diária de casos da COVID

Triângulo Sul: 177,5 de incidência diária de casos da COVID

Vale do Aço: 26,9 de incidência diária de casos da COVID

O professor e coordenador da pesquisa, Sinezio Inácio da Silva Júnior, o que explica essa crescente nos números em todas as regiões de Minas, é a variante Ômicron.

“De fato essa variante, para a gente ter uma ideia quando começou a escalada dela em 28 e 29 de dezembro, em Minas Gerais a gente tinha 300 casos por dia na semana. Em três semanas, nós chegamos em 16 mil casos, aumentou 53x. Isso é praticamente inédito na epidemiologia, capacidade de contágio semelhante ao sarampo”, explica o professor.

Média da semana

Com relação a média móvel semanal comparada com 14 dias antes em Minas, também houve aumento em todas as regiões.

O valor para o número de casos ficou em 13.682 (semana anterior 5.756 casos), 129 pessoas internadas (anterior, 87) – em novos óbitos, Minas teve 13 mortes confirmadas, sendo que uma semana antes foram 11.