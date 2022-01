COVID-19: mesmo com novos leitos, taxa de ocupação passa dos 80% em BH

Ocupação dos leitos de enfermaria e UTI em BH está próxima dos 90% (foto: DOUGLAS MAGNO/AFP)

A cada dia piora a situação nos leitos públicos e particulares de Belo Horizonte destinados ao tratamento de pacientes com COVID-19. Dados divulgados divulgados nesta terça-feira (18) pela PBH apontam que a taxa de ocupação nas enfermarias aumentou e nas UTIs praticamente se manteve estável, apesar de bem elevada.

Conforme o município, a taxa de ocupação total, que considera as redes SUS e Suplementar, segue no nível vermelho, com 84,7% nas enfermarias e 82,1%, nas UTIs. Em meio ao grave cenário, o município anunciou a abertura de mais leitos. São 49 desta vez, sendo 39 novas vagas para enfermaria e outras 10 de UTI.

Apenas nestes primeiros dias do ano foram abertos na capital 243 novos leitos de enfermaria e 19 de UTI. Pacientes com quadros gripais, ainda sem resultado para a COVID-19, também podem estar internados nos leitos destinados ao tratamento da doença, já que os sintomas são semelhantes.

A prefeitura faz um apelo à população para que complete o esquema vacinal e mantenha todas as medidas preventivas como o distanciamento social, a frequente higienização das mãos e o uso de máscaras.