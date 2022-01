Mulher é encontrada espancada dentro de casa e morre a caminho do hospital

Mulher foi encontrada desacordada dentro de casa em Varginha (foto: ReproduçãoTV Alterosa Sul de Minas) A morte de uma mulher de 35 anos intriga as autoridades policiais de Varginha, no Sul de Minas. Joyce Maria Veiga foi encontrada desacordada e ferida no banheiro da própria residência, nessa segunda-feira (17/1), e morreu a caminho do hospital. O companheiro da vítima chegou a ser preso, mas foi liberado pela Polícia Civil por falta de provas.

Após denúnicas anônimas, os militares chegaram ao companheiro da vítima, então o principal suspeito. “Informações recebidas dão conta de que o casal brigava fervorosamente, que a vítima era agredida e mantida trancada em casa", inicia a assessoria de imprensa da PM.





Vítima teria sido espancada e o suspeito ainda é um mistério (foto: Reprodução/Redes Sociais) "Ele foi encontrado durante o rastreamento, quando este se deslocava para o hospital, onde a vítima estava e, ao ser indagado, negou ter sido o autor informando que ao chegar em casa, a encontrou agredida no banheiro, e os autores seriam pessoal do bairro”, complementa.

“Dada à inconsistência do relato do autor e de outros indicativos, como o portão trancado e inchaço dos punhos dele, ele foi preso”, finaliza a corporação.

Ouvido e liberado

Já na delegacia, o suspeito voltou a negar a autoria. “O grande problema é que os legistas informaram que a vítima teria sido bastante agredida e teria sangrado muito. Já a perícia informa que na casa da vítima não existiam sinais de luta e sangue", diz Alexandre Boaventura Diniz, delegado que registrou o caso.

"[Foram encontradas] três gotinhas na cama do casal. Conversando com o suspeito, ele informou que chegou em casa e encontrou a vítima toda machucada tomando banho. Ele a colocou na cama, o que justifica as gotas de sangue e tentou prestar uma primeira ajuda, mas ela passou mal e chamou o socorro”, afirma o policial civil.

Dado o cenário, a Polícia Civil informa que o homem foi liberado pela falta de provas. “Ele contou que ela foi agredida por outra pessoa em outro local. Considerando, então, que não tinha nenhuma prova contra o companheiro da vítima, a prisão dele não foi ratificada", esclarece Diniz.





"Agora, a polícia tem duas linhas de investigação: uma ainda é o companheiro da vitima e a outra com pessoas que teriam agredido ela no bairro de Fátima”, ressalta.